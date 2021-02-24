ملائكة رحمة.. ممرضات يروّحن عن مرضى كورونا بالأغانى فى مستشفى الصدر بسوهاج

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد الوكيل، مدير مستشفى الصدر بسوهاج، إن الدعم النفسي للفرق الطبية والتمريض بمستشفى الصدرللمرضى شىء مهم، حيث لجأ عدد من الممرضات بالمستشفى للترويح عن المرضى خلال فترة العزل من خلال مجموعة من الأغاني التراثية.

وأضاف الوكيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى اليوم الأربعاء، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا مرتفعة في الوقت الراهن و إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في انخفاض وإن حالة المصابين بالفيروس داخل المستشفى مستقرة.

ومن جانب آخر، أجرى فريق من إدارة المعامل بمديرية الصحة بسوهاج بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل الوزارة وإشراف الدكتورة شيماء الجزيري مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة فحوصات ومسحات للاعبي الفريق الاول لنادي سوهاج الرياضي وذلك بالاستاد الرياضي بسوهاج لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شيماء الجزيري أنه تم فحص 36 من أفراد الفريق الأول لنادي سوهاج وعمل مسحات لهم وقدمت الشكر لفريق العمل والمكون من عمرو صلاح مراجع معامل المديرية و مارتينا محروس و غادة سعد فنيو المعامل بمستشفي حميات سوهاح يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة بالشباب والرياضة

يذكر أن مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج شهدت قبل ذلك البدء في تطعيم الأطقم الطبية المخصصة لإستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أن تم تطعيم الفريق الطبي بمستشفى الهلال منذ عدة أيام.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء فى توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية والفئات الأولى بالتطعيم، حيث تلقى الدكتور محمد الوكيل مدير مستشفى الصدر أول من تلقى اللقاح بالمستشفى تبعه باقي الكوادر الطبية المقرر لها تلقى اللقاح اليوم وطبقا لعميلة التسجيل الإلكترونى.

جدير بالذكر أن تطعيم الأطقم الطبية بمحافظة سوهاج قد بدأ في 27 يناير من العام الجاري بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، ومديرية الصحة بسوهاج حصلت على 1606 لقاح كدفعة أولى تكفى لتطعيم 803 أفراد، وسيتم البدء بالأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز.