مقتل 9 عناصر من الجيش السورى فى هجمات لتنظيم "داعش"

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر من قوات الجيش السوري بهجمات خاطفة لتنظيم داعش ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، فيما فقد الاتصال بمجموعة مكونة من 12 عنصرا في البادية السورية لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وأكد المرصد -في بيان- استمرار المعارك بين قوات الجيش السوري وتنظيم (داعش) الإرهابي ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، مخلفة عشرات الجرحى والقتلى، علي الرغم من الغارات الروسية المكثفة على مناطقه.

ورصد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم شن الطائرات الحربية الروسية، أكثر من 90 غارة على البادية السورية، تزامنًا مع انتشار قوات النظام والمسلحين الموالين لروسيا على طريق الواصل بين مدينتي دير الزور وحمص، لتأمين الطريق أمام القوافل التجارية والمدنية، فيما تواصل حملات التمشيط في مناطق متعددة في بوادي حمص وحماة والرقة.

وأفاد المرصد بأن حصيلة الخسائر البشرية في المعارك الدائرة بين قوات النظام وداعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، بلغت 1352 قتيلا من القوات السورية، والميليشيات الموالية لها، كما قتل روسيان على الأقل، فيما تم تسجيل مقتل 764 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.