مقتل وإصابة 50 مسلحًا من طالبان خلال عملية أمنية فى قندهار جنوب أفغانستان

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل وإصابة 50 مسلحًا من حركة طالبان في ثلاث مناطق بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية مدعومة بدعم جوي نفذت عمليات أمنية في مناطق ميانشن وبانجاوي وأرغنداب في قندهار.

وأوضح البيان أن 42 مسلحًا من طالبان قتلوا خلال العملية الأمنية، بينما أصيب 8 آخرون، كما تم تدمير 4 دراجات نارية وعدد من الأسلحة والذخيرة الخاصة بالحركة.

وتأتي العمليات العسكرية عقب مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين خلال هجوم شنته طالبان في منطقة نورجارام بإقليم نورستان شرقي البلاد، مساء أمس الثلاثاء.