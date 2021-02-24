معهد أبحاث يتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا نحو 1.5% فى بداية 2021

قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) اليوم الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش نحو 1.5 بالمئة في بداية العام في ظل الضرر الكبير الذي تلحقه إجراءات العزل العام الرامية للحد من إصابات فيروس كورونا بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأضاف المعهد أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس يعيق النمو الاقتصادي لكن تأثير الجائحة أقل حدة من الربيع الماضي عندما توقف العمل في مرافق الإنتاج.

وقال كلاوس ميشيلسن المحلل لدى المعهد "والأهم من ذلك أن الصناعة تتخطى الشتاء بقوة حتى الآن".

وساعد ارتفاع الصادرات وقوة نشاط البناء في نمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أفضل مما كان متوقعا بلغت 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن تشديد إجراءات العزل العام في البلاد وخارجها يخيم على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.