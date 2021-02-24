مطار هيثرو البريطانى: الفحوص الطبية الرقمية ضرورية لتعافى السفر

(رويترز)

قال مطار هيثرو البريطاني، اليوم الأربعاء، إن الفحوص الطبية الرقمية ستكون ضرورية لتعافى السفر الدولى من جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تراجع أعداد المسافرين الذى كبده خسارة بلغت مليارى جنيه إسترلينى (2.8 مليار دولار) العام الماضي.

كانت الحكومة البريطانية قالت يوم الاثنين إن السفر إلى الخارج قد يُستأنف فى منتصف مايو، بينما بدأت حملات التطعيم تؤتى ثمارها، مما أدى لارتفاع حجز العطلات.

وتبحث الحكومة إصدار جوازات سفر صحية رقمية أو تطبيق يساعد فى تخفيف القيود، مع الإقرار بضرورة المقارنة بين المنافع والمخاطر المحتملة على الحريات المدنية.

لكن جون هولاند-كاى الرئيس التنفيذى لمطار هيثرو قال إن التكنولوجيا الرقمية والاتفاقات الدولية ستكون ضرورية لإنعاش قطاع السفر الذى يوشك على الانهيار.

وأضاف ردا على سؤاله بشأن تطبيق رقمى للصحة "إنه ضرورى بالتأكيد وهو من الأمور الأساسية التى يتعين على الحكومة العمل عليها".

يستغرق فحص نتائج اختبارات الكشف عن كوفيد-19 واستمارات تحديد موقع المسافر 20 دقيقة لكل راكب فى هيثرو، مما يجعل من شبه المستحيل السفر فى حالة زيادة أعداد المسافرين عن مستوياتها المتدنية الحالية.

وقال أكبر مطارات بريطانيا إن "من المرجح جدا" أن يتمكن الناس من السفر لقضاء عطلات الصيف لكنه يتوقع أن يستغرق تعافى أعداد المسافرين وقتا.

وتوقع المطار الواقع غربى لندن استقبال 25 مليون مسافر فى النصف الثانى من العام، ما يعنى أنه سيعمل بنصف طاقته تقريبا.

خسر مطار هيثرو، المملوك لفيروبيال الإسبانية وجهاز قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية وجهات أخرى، العام الماضى لقب أزحم مطارات أوروبا لصالح باريس بعدما تقلص جدول رحلاته أكثر من منافسيه.