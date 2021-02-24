اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالسويس

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:54 ص
مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالسويس إنقلاب سياره - أرشيفية
السويس - سيد نون

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لقى عامل مصرعه، وأصيب مقاول وعامل آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة – السويس، ونقل رجال الإسعاف المتوفى للمشرحة، والمصابين لمستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ4 سيارات لموقع الحادث بمنطقة عُبيد.

وأفادت المعاينة أن السيارة الملاكى بدون لوحات، وانقلبت عدة مرات بعد انفجار الإطار الأمامى، وتهشم هيكل السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع "بسام قدرى إدريس" 23 عاما، عامل مقيم بسوهاج، وإصابة "أبانوب ماهر فؤاد" 25 عاما، بنزيف فى المخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة، و"كرولوس مصلح ميلاد" 23 عاما مصابا بكدمات وسحجات ويشتبه أصابه بكسر فى العمود الفقري.

وقال مصدر طبى، إنه جرى نقل المصاب الأول للعناية المركزة قبل خضوعه لعملية جراحية بسبب خطورة إصابته. 


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