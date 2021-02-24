مصرع عامل صيانة داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد بالدقهلية أثناء تصليح الأسانسير

الدقهلية - شريف الديب

لقي عامل مصرعه داخل مستشفي العزل بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء عمل صيانة للأسانسير الخاص بالمستشفى.

وتلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمامور مركز تمي الامديد، بمصرع عامل م.ا 55 سنة مقيم قرية ميت الكرماء، التابعة لمركز طلخا، داخل مستشفى العزل بتمي الأمديد، جراء حادث، ويعمل بأحد الشركات الخاصة التى تعمل بالصيانة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه، أثناء عمل ثلاثة عاملين بصيانة أسانسير مستشفي تمي الأمديد، وكان المتوفي يقف أعلي الأسانسير لعمل الصيانة الخاصة به، وأثناء ضبط الصعود والهبوط للأسانسير ووقوف إثنين من العمال أعلى المبني وأسفل المبنى، فاصطدم الأسانسير بسقف الغرفة الخاصة به، ولقي العامل مصرعه على الفور، وجرى استخراج الجثمان، وبتوقيع الكشف عليه تبين وفاته، وجرى استدعاء النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.