اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:29 م
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى بنى سويف

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:25 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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شهد الطريق الصحراوى، بالقرب من نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارتين نقل، مما أدى إلى مصرع شخص وأصيب أربعة آخرين.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من رامى شحاتة عز الدين 35 سنة مقيم ملوي المنيا سائق مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ورامي عصام حبيب 32 سنة ملوى المنيا عامل مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، رائد فرج منير 30 سنة ملوى المنيا عامل
مصاب كدمات وسحجات بالجسم، مروان علي عبد العظيم 30 سنة ملوى المنيا عامل مصاب جرح قطعى بالراس حوالي 10 سم.
 
كما استقبل المستشفى عبده عبد القادر محمد حسين 35 سنة ملوى المنيا عامل جثة هامدة وتم إيداعها مشرحة المستشفى.
 

 


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