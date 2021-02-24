مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى بنى سويف

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصى.

مصاب كدمات وسحجات بالجسم، مروان علي عبد العظيم 30 سنة ملوى المنيا عامل مصاب جرح قطعى بالراس حوالي 10 سم.

كما استقبل المستشفى عبده عبد القادر محمد حسين 35 سنة ملوى المنيا عامل جثة هامدة وتم إيداعها مشرحة المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من رامى شحاتة عز الدين 35 سنة مقيم ملوي المنيا سائق مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ورامي عصام حبيب 32 سنة ملوى المنيا عامل مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، رائد فرج منير 30 سنة ملوى المنيا عامل