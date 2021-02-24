اليوم السابع
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مصرع شابين صدمهما قطار خلال عبورهما السكة الحديد بالبدرشين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:55 م
مصرع شابين صدمهما قطار خلال عبورهما السكة الحديد بالبدرشين اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شابان مصرعهما، حيث صدمهما قطار خلال استقلالهما تروسيكل، وعبورهما السكة الحديد بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شابين صدمهما قطار بالبدرشين. 
 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شابين، حيث صدمهما قطار خلال استقلالهما تروسيكل وعبورهما السكة الحديد. 
 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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