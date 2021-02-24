مصرع سائق أسفل عجلات لودر بطريق الأوتوستراد بالتبين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سائق مصرعه أثناء محاولته إيقاف لودر بطريق الأوتوستراد بمنطقة التبين، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "م. ع"، 29 سنة، سائق لودر جثة هامدة أثر إدعاء سقوطه من أعلى لودر بجراج أعلى طريق الاوتوستراد دائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين من خلال الفحص، أثناء تواجد المتوفي صحبة والده داخل الجراج فوجيء بتحرك لودر من مكان عال (نزلة طريق) فقام المتوفي بمحاولة الصعود للودر لايقافه، إلا أنه انزلقت قدماه، ما أدي لسقوطه أسفل العجلات الخلفية للودر، وأسفر عن وفاته متأثرا باصابته بكدمات وسحجات بالوجه وأسفل الرقبة، وتتحرر عن ذلك المحضر رقم 481 التبين لسنة 2021 ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.