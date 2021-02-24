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مستشار مفتى الجمهورية: المتطرفون يرغبون فى جر الوطن لفكرهم الشاذ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:07 م
مستشار مفتى الجمهورية: المتطرفون يرغبون فى جر الوطن لفكرهم الشاذ الدكتور مجدى عاشور
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المتطرفين يرغبون في جر الوطن لفكرهم الشاذ، مشدداً على أن الدولة المصرية لا تتحمل مسألة الشذوذ من أي ناحية، وتابع: "عدو الجماعات المتطرفة هو من يحافظ على النظام.. خاصة إذا كان هذا النظام ليس على هواهم".

وأضاف "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"، أن مسألة الخلافة فى الإسلام لها مفهوم متغير مرن حسب مقتضيات العصر، وتاريخ الصحابة خير شاهد على ذلك، مشيراً إلى أن بناء الدولة الحضارية من مقاصد الشريعة، وذلك من خلال مبدأ المواطنة.
 
وكان قال الدكتور مجدي عاشور، إن مفهوم الدولة في الإسلام جاء من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية وعمل الصحابة في غير أوقات التوتر، مضيفا أن معالم مفهوم الدولة في الإسلام عبارة عن ثلاث أركان؛ هى الجغرافيا أي الحدود حتى يحافظ الإنسان عليها، والشعب لأنه لا قيمة لوطن بدون شعب، والنظام العام أي الدستور والمحافظة على مقدرات الدولة.

وأكد "عاشور"، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استطاع أن يرسخ هذه الأركان لتصبح الدولة وطنية، لافتاً إلى أن مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه رسخ لكل مفاهيم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وأن المحافظة على الوطن مثل المحافظة على النفس تماماً.

مجدى عاشور

اخبار الدين

الخلافة الاسلامية

الخطاب الدينى

المتطرفون

التطرف

مبدأ المواطنة

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