مستشار المفتى: مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول ووحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان

كتب أيمن رمضان





وأكد "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استطاع أن يرسخ هذه الأركان لتصبح الدولة وطنية، لافتاً إلى أن مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه رسخ لكل مفاهيم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وأن المحافظة على الوطن مثل المحافظة على النفس تماماً.



من جانب أخر، تقدم الدكتور شوقي علام، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مفهوم الدولة في الإسلام جاء من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية وعمل الصحابة في غير أوقات التوتر، مضيفا أن معالم مفهوم الدولة في الإسلام عبارة عن ثلاث أركان؛ هى الجغرافيا أي الحدود حتى يحافظ الإنسان عليها، والشعب لأنه لا قيمة لوطن بدون شعب، والنظام العام أي الدستور والمحافظة على مقدرات الدولة.وأكد "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استطاع أن يرسخ هذه الأركان لتصبح الدولة وطنية، لافتاً إلى أن مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه رسخ لكل مفاهيم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وأن المحافظة على الوطن مثل المحافظة على النفس تماماً.من جانب أخر، تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.

وقال في بيان له: "إن هذه الثقة الغالية من السيد الرئيس إنما تمثل حافزًا قويًّا لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال ما بدأناه من عطاء من خلال دار الإفتاء المصرية".

وأكد المفتي أن ثقة الرئيس وسام على الصدر وإكليل يتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، وشهادة نعتز بها ونفخر، وإنا نعاهد الله ونعاهد فخامته على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة وأنفاس تتردد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.