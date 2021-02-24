اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار الأمن الكورى: نعمل مع واشنطن لوضع استراتيجية شاملة تجاه بيونج يانج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:06 م
مستشار الأمن الكورى: نعمل مع واشنطن لوضع استراتيجية شاملة تجاه بيونج يانج الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية سوه هون أن حكومة بلاده ستعمل مع الإدارة الأمريكية بشكل مشترك على وضع استراتيجية شاملة تجاه كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن من خلال التواصل والتعاون الوثيقين مع الإدارة الجديدة.
وقال مستشار الأمن الوطني الكوري - خلال جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن الحكومة ستسعى لتعزيز الحوار والتعاون مع الدول المعنية لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وإنشاء النظام الإقليمي بشكل مفتوح وشامل".
وأضاف أن "الوضع السياسي حول شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر تقلبا وتعقيدا من أي وقت مضى بسبب التغيرات في الوضع الأمني.. وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا، ولكنها طريق يجب إتباعه، وستبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية المصالح الكورية في ظل الحفاظ على السلام الثابت في شبه الجزيرة".. معربا عن أمله في أن تستجيب كوريا الشمالية بنشاط للحوار، للمضي قدما في المفاوضات لنزع السلاح النووي.
يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الأمريكي جو بايدن كانا قد اتفقا، خلال محادثات هاتفية في 4 فبراير الجاري، على وضع استراتيجية "شاملة" معا تجاه كوريا الشمالية.


كوريا الجنوبية

مون جيه إن

كوريا الشمالية

بيونج يانج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وثائقى بى بى سى: ترامب عرض على رئيس كوريا الشمالية توصيله لمنزله بطائرة الرئاسة الأمريكية

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:51 م

5 أزمات مهدت طلاق كيم كارداشيان وكانى ويست بعد 7 سنوات زواج.. البداية بإعلان كانى رغبته فى إجهاضها.. اتهمها بالعنصرية وشبه والدتها بزعيم كوريا الشمالية.. ونجمة تليفزيون الواقع تذكره بمرضه النفسى.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 09:00 م

سول: كوريا الشمالية تواجه نقصًا فى الغذاء يزيد عن 1.2 مليون طن هذا العام

الخميس، 18 فبراير 2021 07:33 م

الولايات المتحدة تعلن اتهامات ضد قراصنة من كوريا الشمالية بهجمات إلكترونية

الخميس، 18 فبراير 2021 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة