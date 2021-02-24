مستشار الأمن الكورى: نعمل مع واشنطن لوضع استراتيجية شاملة تجاه بيونج يانج

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أكد مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية سوه هون أن حكومة بلاده ستعمل مع الإدارة الأمريكية بشكل مشترك على وضع استراتيجية شاملة تجاه كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن من خلال التواصل والتعاون الوثيقين مع الإدارة الجديدة.

وقال مستشار الأمن الوطني الكوري - خلال جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن الحكومة ستسعى لتعزيز الحوار والتعاون مع الدول المعنية لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وإنشاء النظام الإقليمي بشكل مفتوح وشامل".

وأضاف أن "الوضع السياسي حول شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر تقلبا وتعقيدا من أي وقت مضى بسبب التغيرات في الوضع الأمني.. وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا، ولكنها طريق يجب إتباعه، وستبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية المصالح الكورية في ظل الحفاظ على السلام الثابت في شبه الجزيرة".. معربا عن أمله في أن تستجيب كوريا الشمالية بنشاط للحوار، للمضي قدما في المفاوضات لنزع السلاح النووي.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الأمريكي جو بايدن كانا قد اتفقا، خلال محادثات هاتفية في 4 فبراير الجاري، على وضع استراتيجية "شاملة" معا تجاه كوريا الشمالية.