مستشار الأمن القومى العراقى يطالب بتفعيل لجان خاصة بترسيم الحدود مع دول الجوار

كتب أحمد عرفة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مستشار الأمن القومي العراقي ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بملف ترسيم الحدود، وتهيئة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لهذا الأمر، مع التأكيد على تغليب المصلحة الوطنية في التفاوض مع دول الجوار.

وتابع مستشار الأمن القومي العراقى: على المفاوض العراقي أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجارى والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق.