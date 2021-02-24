مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار

بغداد /أ ش أ/

أكد مستشار الأمن القومى فى العراق قاسم الأعرجى، اليوم الأربعاء، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف، وتغليب المصلحة الوطنية فى التفاوض.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، حول "ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار"، نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء.

وأضاف الأعرجى أن "المفاوض العراقى عليه أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجارى والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التى يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق".