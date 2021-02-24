اليوم السابع
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مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:30 م
مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار قاسم الأعرجى مستشار الأمن القومى فى العراق
بغداد /أ ش أ/

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أكد مستشار الأمن القومى فى العراق قاسم الأعرجى، اليوم الأربعاء، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف، وتغليب المصلحة الوطنية فى التفاوض.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، حول "ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار"، نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء.

وأضاف الأعرجى أن "المفاوض العراقى عليه أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجارى والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التى يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق".

 


مستشار الأمن القومى العراقى

العراق

أخبار العراق

ترسيم حدود دول الجوار

قاسم الأعرجى

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