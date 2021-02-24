اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:08 م
خالد صلاح
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مسئول روسى: موافقة مصر على لقاح سبوتنيك يدل على سلامته وفعاليته

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:34 م
مسئول روسى: موافقة مصر على لقاح سبوتنيك يدل على سلامته وفعاليته لقاحات _صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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قال كيريل دميترييف المدير العام للصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، إن مصر تعد أكثر البلدان سكانا فى منطقة الشرق الأوسط وقرار هيئة الدواء المصرية بتضمين اللقاح الروسى (سبوتنيك- في) فى محفظة اللقاحات الوطنية يدل على تقدير سلامة وفعالية هذا اللقاح.

وأضاف المدير العام للصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة -فى تصريحات وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الأربعاء- أن 35 دولة حول العالم وافقت حتى الآن على استخدام هذا اللقاح وسوف يكون عدد التسجيلات فى ازدياد خلال الأسابيع القادمة، وأن اللقاح الروسى معترف به على نطاق واسع من الأفضل اللقاحات فى العالم.

 


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