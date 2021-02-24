مسئولة طبية فى بريطانيا: وضع الكمامات قد لا يكون ضروريا فى الصيف

رويترز

قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا اليوم الأربعاء إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير لكن استخدامها سيكون ضروريا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت في مؤتمر صحفي "من المحتمل جدا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألّا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت"، وتابعت قائلة "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانا لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل، لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجددا في فترات الشتاء".