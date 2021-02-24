مركز التنبؤ يتوقع عدم سقوط أمطار يومى الخميس والجمعة

كتبت أسماء نصار

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على أجزاء متفرقة من شمال ووسط سيناء وخليج السويس، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يومى الخميس والجمعة.



وتتجه الحرارة اليوم نحو الارتفاع مع طقس مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالى، لطيف الى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال ومعتدل على باقى الأنحاء، وشديد البرودة ليلًا.



و يستمر تشكل السحب على مناطق شمال شرق الجمهورية حيث الفرصة قائمة لهطول الامطار على شمال سيناء امتدادًا لمناطقها الوسطى، قد تشمل بعض مناطق القناة في الصباح الباكر، فيما تتجه الاجواء نحو الاستقرار غدًا على باقي الانحاء مع اجواء مشمسة الى غائمة جزئيًا.



وتكون الرياح معتدلة الى نشطة على أغلب الأنحاء، يصحب ذلك هبات قوية على خليج السويس وشمال البحر الاحمر حيث تكون حالة البحر مضطربة، بينما يكون البحر المتوسط معتدل الى مضطرب نسبيًا.



كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا لوسط سيناء، شمال ووسط الصعيد، تصل لمستوى الضباب أحيانًا خاصةً بوسط سيناء.