مدينة الطلبة بجامعة القاهرة تبدأ تسكين الطلاب وسط إجراءات وقائية.. صور

بدأ عدد من طلاب جامعة القاهرة التوافد على مقر مدينة الطلبة التابعة للجامعة وذلك للتسكين قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالتيرم الثانى المقرر لها يوم السبت المقبل 27 فبراير الجارى.

واستقبلت مدينة الطلاب بجامعة القاهرة، الطلاب وسط حزمة من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التشديد على الطلاب بعدم الدخول دون ارتداء الكمامة الطبية، إضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلبة، وكذلك مرور الطلاب من بوابات التعقيم الذاتى.

ومن المقرر أن تواصل الـ5 مدن التابعة لجامعة القاهرة استقبال الطلاب على مدار الثلاثة أيام المقبلة، حيث تم إعداد جدول زمنى لكل كلية للحضور إلى المدينة الجامعية.

وعلى جانب آخر تشهد مدن جامعة القاهرة، حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في اطار استكمال عمليات التحول الى جامعة من الجيل الثالث التى أعلن عناها د. محمد الخشت منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات ، قرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 27 فبراير الجاري، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وطريقة الامتحانات وفقا لظروف كل جامعة مع مد الفصل الدراسي الثاني 3 أسابيع.