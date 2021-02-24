اليوم السابع
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محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشاركان فى "خلوة عام الخمسين".. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:36 م
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشاركان فى "خلوة عام الخمسين".. اعرف التفاصيل الشيخان محمد بن راشد ومحمد بن زايد
ريهام عبد الله

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شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، فى "خلوة عام الخمسين"، قائلا :"خلوة وزارية تاريخية تضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير، ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة".

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "سعدت بحضور "خلوة عام الخمسين " مع أخي محمد بن راشد.. خلوة وزارية تاريخية تضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير، ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، واقتصاد تنافسي متنوع واستثمار أمثل لمواردنا وقدراتنا".

خلوة عام الخمسين
خلوة عام الخمسين

 

محمد بن زايد ومحمد بن راشد
محمد بن زايد ومحمد بن راشد

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

وفى سياق آخر كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، فريق عمل مسبار الأمل، بعد نجاح المسبار فى مهمته والوصول لمدار كوكب المريخ، وقال حاكم دبى: "فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات، وأثبتوا أنهم على قدر الرهان، وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية، لهم كل التقدير".

وقال حاكم دبى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان .. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير".

وتابع: "دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات .. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها .. هم سر تفوق دولتنا .. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة .. يعمل بروح واحدة .. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى".


محمد بن زايد

محمد بن راشد

الامارات

خلوة عام الخمسين

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