محافظ مطروح يعزى أهالى قريتى المراقى وبهى الدين فى وفاة 6 اشخاص بحادث سيارة

مطروح حسن شمالى

تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء بواجب العزاء لأهالى قريتى المراقى و بهى الدين فى مصابهم الأليم ووفاة 6 أشخاص إثر حادث أليم فى إنقلاب سيارة بطريق بهى الدين المراقي.

وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب، مصابي حادث منطقة المراقي بواحة سيوة، الذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، من بينهم أطفال، وذلك عقب وصولهم لمستشفى سيوة المركزي، حيث تصادف وجود المحافظ بالواحة، وقدم المواساة لأهالي المتوفين والمصابين والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الطبية وتحويل الحالات التي تستدعي العلاج خارج سيوة.

وكان 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في المنطقة الواقعة بين قريتي المراقى وبهي الدين بواحة سيوة، وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثامين الوفيات بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

كانت غرفة عمليات الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل المصابين وجثامين الموتى لمستشفى سيوة المركزي.