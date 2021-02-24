اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يبحث آلية إنشاء وحدة المرصد الحضرى بالمحافظة.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:17 م
محافظ كفر الشيخ يبحث آلية إنشاء وحدة المرصد الحضرى بالمحافظة.. صور محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء مرصد حضرى
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لبحث إنشاء وحدة المرصد الحضرى بالمحافظة، فى إطار التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمحافظة فى شتى مجالات التخطيط العمرانى.

 

حضر الاجتماع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وفريق عمل المراصد الحضرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة سهام محى الدين، مدير عام المرصد الحضرى، والدكتورة ابتهال أحمد عبدالمعطي، استشارى التخطيط الإقليمى العمراني، والدكتور مصطفى كامل مصطفي، استشارى التخطيط العمرانى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس ممدوح عبدالحليم، مدير عام المركز الإقليمى لتخطيط إقليم الدلتا، والدكتور حسين عبدالرحمن، المرصد الحضري، والمهندسة بسنت محمود، المرصد الحضري، والمهندسة شيماء رضا، أخصائى إحصاءات مركزية بالمرصد الحضرى.

 

وعدد محافظ كفر الشيخ أوجه الاستفادة من إنشاء المرصد الحضرى ودعم الهيئة للمحافظة، ومنها المساهمة فى وضع قاعدة معلوماتية لدى صانعى القرار، واتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى مراقبة التحولات فى البنية العمرانية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية، وقياس الأداء التنموى والمساهمة فى دعم القرار، والمساهمة فى معرفة أثر البرامج العمرانية على بيئة المدينة.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتشكيل فريق عمل كنواة للمرصد الحضرى بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ليشمل كافة التخصصات المعنية بالمشروع، على أن يقوم ممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بموافاة المحافظة بآخر مؤشرات المراصد الحضرية حتى تتمكن المحافظة من البدء فى المشروع، علاوة على قيام مسئولى المرصد الحضرى بهيئة التخطيط العمراني، بتدريب فريق العمل على برامج الرصد الحضري، ليقوم هذا الفريق بتدريب وتشكيل فرق عمل على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، كما وجه ببداية العمل المرصد الحضرى بمركز ومدينة مطوبس، ضمن المبادرة الرئيسية " حياة كريمة " الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.

 

ويذكر أن المرصد الحضرى هو مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية فى إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها وتقييمها " الاقليمية، الوطنية، المحلية ".

 

جانب من اجتماع ترأسه المحافظ لانشاء مرصد حضري
جانب من الاجتماع

 

محافظ كفر الشيخ يناقش انشاء مرصد حضري
محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء مرصد حضري

 

محافظ كفر الشيخ يوجه بتشكيل فريق المرصد الحضري
محافظ كفر الشيخ يوجه بتشكيل فريق المرصد الحضري

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