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محافظ قنا: انطلاق مبادرة "قنا جميلة" لتزيين الشوارع والميادين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:46 م
محافظ قنا: انطلاق مبادرة "قنا جميلة" لتزيين الشوارع والميادين مداخلة محافظ قنا مع برنامج التاسعة
إبراهيم سعيد

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قال أشرف الداوودي، محافظ قنا، إنه تم إطلاق مبادرة قنا جميلة، من أجل تزيين الشوارع والميادين وزراعة الورود النادرة في شتى أماكن المحافظة، من أجل إدخال البهجة على المواطنين، وبث روح التفاؤل بين أبناء المحافظة .

وأكمل أثناء مداخلة هاتفية لها خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: "المبادرة قائمة على الشباب، والعديد من الفنانين، وطلاب ودكاترة الجامعات، وأقبل على المبادرة عدد كبير جدا، والمشاركة من قبلهم لم تكن فقط مشاركة بالجهد والوقت، وإنما هناك مشاركة منهم بالمال، من أجل تجميل محافظتهم" .

ولفت إلى أنها ليست عملية عشوائية، وإنما هناك العديد من المؤتمرات، والخطط من أجل دراسة الأماكن التى سوف يتم تزيينها والعمل بها، مشيرا إلى أن الأمر يتم بشكل منظم وبالترتيب .

ومن جانب آخر، أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تنظيم قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية أبودياب شرق بمركز دشنا، تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل.

ووجه المحافظ، مسئولى التضامن الاجتماعي بضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر وكبار العائلات بالقرية للمشاركة فى تنظيم فعاليات القافلة والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا ضمان وصول الخدمات لمستحقيها، مشيرا إلى أنه فى حالة احتياج بعض الحالات لإجراء عمليات جراحية سيتم تحويلهم مباشرة إلى مستشفى الدمرداش بالقاهرة.

وأوضح أمين عام جامعة عين شمس، أن القافلة تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات بالإضافة إلى فصول محو الأمية وندوات التوعية، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية وذلك إيمانا بدورها الفاعل في خدمة المجتمع.


أشرف الداوودي

محافظ قنا

التاسعة

تزيين الشوارع

سحر صدقي

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