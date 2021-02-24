محافظ دمياط تبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ استكمال مشروعات الصرف

دمياط - معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن بعض الملفات لتحقيق التعاون الكامل، إذ يُعد ذلك اللقاء الثانى خلال شهر فبراير الحالى، والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وتم استعراض شامل لعدد من القضايا بخصوص قطاع الصرف الصحى، وطرح حلول وخطوات محددة لتغطية المناطق غير المخدومة بمراكز المحافظة، وكذا إزالة العقبات التى عرقلت استكمال بعض من هذه المشروعات أو أثرت على مستوى المعدلات التنفيذية لها ، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير أراضى واعتمادات مالية لتنفيذ محطات جديدة لخدمة بعض القرى ودراسة إمكانية تنفيذ شبكات صرف صحى بمناطق أخرى وربطها على المحطات القائمة بعد التأكد من قدرتهم الاستيعابية، وأخيراً عرض الموقف الخاص بمشروعات الصرف الصحى المقرر تنفيذهم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بعدد 28 قرية مركز كفر سعد.

وفى هذا الصدد أكدت محافظ دمياط، أن المحافظة حريصة كل الحرص على تحقيق التنسيق والتكاتف مع النواب لتحقيق طموحات ومطالب المواطنين، وحل جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية.

وأكد أن ملف تغطية المناطق غير المخدومة بالصرف الصحى يأتى على رأس أولويات المحافظة، والذى بدا واضحًا خلال الفترة الماضية، بافتتاح 13 محطة صرف صحى فى غضون عامين فضلاً عن إتخاذ خطوات جادة لاستكمال وتنفيذ مشروعات جديدة بذلك القطاع، إذ من المقرر افتتاح عدد آخر منها بنهاية يونيو القادم، فضلاً عن البدء فى مشروع معالجة صرف صحى بقرية طبل بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ونوهت الدكتورة منال عوض أنه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تخفيض القيمة الخاصة بتنفيذ الوصلات المنزلية بالمناطق التى تم تغطيتها بالفعل، وذلك بنسبة محددة وفقاً للوائح المُنظمة لذلك بالشركة لمنازل غير القادرين والتى تم بناؤها من خلال الجمعيات الخيرية.

وعلى الجانب الآخر أشاد النواب بجهود محافظ دمياط لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وحرصها على تحقيق التعاون المشترك لتحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالقطاعات المختلفة.