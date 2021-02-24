محافظ جنوب سيناء يتفقد الإضاءة وأعمال تطوير هضبة أم السيد.. صور

شرم الشيخ _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، مساء أمس الثلاثاء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال الإنارة والتجميل في إطار تطوير هضبة أم السيد بشرم الشيخ، التي يجري بها أعمال تطوير شامل لإضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.



كما تفقد المحافظ طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 مترا، والذي تم الانتهاء من الإنارة والانتهاء من أعمال الطبقة الأخيرة لرصف شارع نادي الرياضات، وجاري أعمال المظلات وإنشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتا شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى، تشمل الأعمال كفاءة والتوسعة والتجميل، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.

كما تفقد المحافظ أعمال الإنارة بالممشى الذي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصداً سياحياً عالمياً، وإضافة سياحية اخرى للمدينة الساحرة.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير محطة الهضبة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي "المحطة الثالثة" وكذا شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء في إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.





محافظ جنوب سيناء يتفقد الإضاءة وأعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





محافظ جنوب سيناء يتفقد الإضاءة وأعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد





محافظ جنوب سيناء يتفقد الإضاءة وأعمال تطوير هضبة أم السيد





أعمال تطوير هضبة أم السيد

