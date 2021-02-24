محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يجري العمل في تحويل 17 محطة وقود، للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين بمختلف أحياء المحافظة من ضمن 6 محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات إلي غاز طبيعي، لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي، تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي، ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولي شركة غاز تك وكارجاس بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء والأجهزة المعنية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات، وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.