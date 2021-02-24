اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تقديم كافة سبل الدعم لتحسين معدلات القضية السكانية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:47 ص
محافظ بورسعيد: تقديم كافة سبل الدعم لتحسين معدلات القضية السكانية اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتى تؤثر على معدلات الإنجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

ووجه المحافظ، بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعى الأسر تجاه الصحة الإنجابية ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ بورسعيد مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، والوفد المرافق له التى أكدت أن المشروع يأتى فى أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث يسعى المشروع للعمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادى. 

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد وافق على إنشاء وحدة السكان لسرعة الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكانى وتداعياته، وذلك تنفيذآ لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني


محافظ بورسعيد

بورسعيد

القضية السكنية

اخبار بورسعيد

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