محافظ بنى سويف يعقد اجتماعه الدورى بأعضاء البرلمان لمناقشة القطاعات الخدمية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، فى حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والسيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية ورؤساء القطاعات ذات الصلة، والذي يأتي في إطار خطة العمل المشتركة وتنفيذ الآليات المتفق عليها سابقا والتي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف على أهمية الاجتماع الذى يجمع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي في القطاعات الحيوية، حيث يتم استعراض المقترحات والشكاوى الخاصة بالخدمات والخطة التنموية، والتوافق على الحلول المتاحة وآلية متابعة تنفيذها، ومن ناحية يتم الاتفاق على التعاون وفق خطوات وإجراءات مدروسة في بعض المطالب التي تتطلب التنسيق مع الوزارات المعنية ، وذلك يساهم في دعم كافة الجهود.

وأشار المحافظ، إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هم حلقة الوصل الرئيسية بين المواطنين والجهاز التنفيذي، بجانب ما تم توفيره من قنوات تواصل ميدانية بالمواطنين، حيث تم تشكيل وحدة رصد ميداني بكل قرية تواصل العمل والجهد لرصد أية مشكلة أو شكوى أولا بأول بجانب العمل على رصد المقومات والموارد لإمكانية إستثمارها بما يخدم جهود الدولة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع المحافظ حديثه، قائلا، حاليا يتم عقد لقاءات وحوارات مجتمعية بحضور القيادات الطبيعية بكل وحدة قروية، بجانب تشكيل لجان شبابية تجوب القرى للوقوف على مطالب المواطنين، والتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وإستهداف تطوير 66 قرية كمرحلة أولى، بجانب تشكيل فريق رصد سوشيال ميديا يرصد مطالب وإحتياجات المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات التي تمت إتاحتها".

وشهد الاجتماع قيام أعضاء مجلس النواب والشيوخ بطرح المطالب والاستفسارات، فيما يخص قطاعات حيوية وخدمية في مقدمتها الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وكذا مناقشة إجراءات تحسين الخدمات في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والطرق وغيرها من القطاعات والاحتياجات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

ومن جانبهم، قام رؤساء القطاعات بالإجابة عن التساؤلات فيما يخص بعض المشروعات، وطرح الحلول لبعض المشكلات المطروحة، بجانب التصريح بحلول وبدائل تم تنفيذها خاصة في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري وغيرها.



محافظ بنى سويف خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب والشيوخ



محافظ بنى سويف خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب والشيوخ