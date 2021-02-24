محافظ المنوفية يلتقى رئيس جامعة السادات لبحث التعاون ودعم خطط التنمية

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون الدائم والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة.

كما هنأ محافظ المنوفية رئيس الجامعة وقيادتها وأعضاء هيئة التدريس لحصولها على مركز متقدم من بين 12 ألف جامعة على مستوى العالم فى تصنيف "ويبومتريكس يناير 2021"، مشيرا إلى دور جامعة مدينة السادات الرائد فى العديد من المجالات، لافتا إلى العمل على الاستفادة من خبرات أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى إعداد أجيال متميزة وتنفيذ برامج بحثية تنمى المعرفة وتساهم فى تطوير المجتمع ودعم المشروعات القومية والتنموية بما يحقق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، ثمن رئيس جامعة السادات جهود المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية، ولا سيما الدعم الكبير لجامعة مدينة السادات وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالى.