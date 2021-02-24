اليوم السابع
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محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من طلاء واجهات العمارات بميدان المحطة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:25 م
محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من طلاء واجهات العمارات بميدان المحطة محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا في جولة مسائية
الغربية _ عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة الإستاد، وشارع 306 وكورنيش الاستاد، وشوارع (البحر، النحاس، المحطة، المديرية، البورصة، الجلاء وسعيد)، موجهاً قسم الإشغالات بحي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات.

كما تفقد المحافظ، أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة، محيط مسجد السيد البدوى وشارع السكة الجديدة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء كافة واجهات العمارات المطلة على الميدان، وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق أحد المحال التجارية لسرقة التيار الكهربائي وإقامة احتفال دون تصريح بشارع 25 الجلاء.

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا في جولة مسائية (1)
محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا في جولة مسائية

 

محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا في جولة مسائية (2)
محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا في جولة مسائية 

محافظ الغربية

محافظة الغربية

طنطا

شارع 306 بطنطا

اخبار مصر

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