محافظ الشرقية يلتقى بأعضاء مؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية

الشرقية - إيمان مهنى

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأعضاء مؤسسة حياه كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، يأتي هذا اللقاء في إطار متابعه المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظه الشرقية.

حيث قام أعضاء مؤسسة حياة كريمة بإطلاع المحافظ عن برنامجهم المقرر تنفيذه في قرى مركز الحسينية وهو المركز المختار لتنفيذ المشروع به من خلال عقد اللقاءات المجتمعية مع المواطنين بالقرى المدرجة بالمشروع للتعرف على احتياجات الأهالي من خدمات ومشروعات وتحديد أماكن التطوير ومراجعة البيانات وحصر المنازل المتهالكة لتنفيذ مشروع سكن كريم.

ومن جانبه فقد أعرب المحافظ عن سعادته للقاء أعضاء مؤسسة حياة كريمة، مؤكداً على دورهم المهم في متابعه ومراقبة المشكلات عن كسب، لافتاً أن التعامل مع المواطنين يضفي نوعاً من المصداقية للنتائج.

وقال المحافظ أن الملامسة الفعلية للواقع والتعامل المباشر مع المشكلات القائمة من شأنه تحديد الأولويات في أماكن تقديم الخدمات خاصة في مركز مثل مركز الحسينية، والذي تتعدي مساحته أكثر من ثلث مساحة المحافظة وعاني المواطنون به لسنوات طويله من نقص شديد في الخدمات الحيوية.

ووجه المحافظ أعضاء مؤسسة حياة كريمة بضرورة رصد وتسجيل السلبيات الحالية للرجوع إليها من فتره لأخري خلال تنفيذ المشروع لمعرفه مدي قبول ورضا المواطنين عن الخدمات المنفذة وكذلك قياس نسبة التغيير من سلبي إلى إيجابي.

وفي نهاية اللقاء تمني المحافظ التوفيق لفريق عمل مؤسسة حياه كريمة، مشدداً على عضدهم مثمنا دورهم في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الشرقية.