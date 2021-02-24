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محافظ الشرقية يكرم الفريق المشارك فى ورشة عمل "فريق العمل الفعال"

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:30 م
محافظ الشرقية يكرم الفريق المشارك فى ورشة عمل "فريق العمل الفعال" جانب من التكريم
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فريق العمل المشارك من العاملين بالجهاز الإدارى بورشة (فريق العمل الفعال) وهى إحدى جوائز مسابقة جائزة التميز الحكومى والتى أقيمت بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، وذلك استعداداً للمشاركة فى جائزة التميز الحكومى فى نسختها (الثالثة 2021) بمنحهم شهادات تقدير تشجيعا لهم وتقديراً لما قدموه من أداء متميز خلال فترة انعقاد الورشة. 

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من فريق العمل بالإعداد الجيد لملف جائزة مصر للتميز الحكومى وتقديمه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمشاركة فى المسابقة للعام الثالث على التالى، لافتاً إلى أن المحافظة استطاعت أن تتأهل ضمن العشر مراكز الأولى على مستوى الجمهورية على الصعيدين المؤسسى والفردى خلال مشاركتها فى النسخة الثانية للجائزة، وذلك للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحكومة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

وجه محافظ الشرفية عدة رسائل للمكرمين قائلا:

·         الاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية لصقل وتنمية المهارات ونقل الخبرات لبيئة العمل.

·         الاهتمام بالعامل النفسى لما يمثل أهمية فى تطوير الإدارة.

·         الإخلاص والاجتهاد والصراحة مع النفس أولى طرق نجاح منظومة العمل.

·         لا تضيعوا الوقت فى الاستماع للشائعات فأنتم المستقبل

 

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تكريم فريق العمل 2021 فبراير 20
 

 

تكيرم فريق العمل 2021 فبراير 2
 

 

 


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