اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكرم محمد صالح بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقى للإنقاذ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:49 م
محافظ الدقهلية يكرم محمد صالح بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقى للإنقاذ جانب من التكريم
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء الدكتور محمد أحمد صالح ابن محافظة الدقهلية، والذي تم اختياره بالانتخاب نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي للإنقاذ ورئيسا لمنطقة شمال افريقيا وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للإنقاذ.

وهنأ المحافظ ابن محافظته على هذا الفوز مؤكدا أن الدقهلية دائما فى المقدمة، حيث أشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة أنجبت لمصر والعالم وما زالت تنجب أعلاما فى مختلف مجالات الفكر والادب والثقافة والرياضة والفن والطب والعلم والسياسة والدين كان لهم الأثر البالغ فى إثراء جوانب الحياة المختلفة، وأعرب المحافظ عن تمنياته للنائب رئيس الاتحاد الإفريقي المزيد من الترقى والتقدم والازدهار، وفى نهاية اللقاء قدم محافظ الدقهلية درع المحافظة نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تكريما وتقديرا له.


محافظ الدقهليه

شمال افريقيا

الاتحاد الافريقي

الثقافه والرياضيه

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