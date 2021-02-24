محافظ الدقهلية: مبادرة حياة كريمة للنهوض بالريف تمثل طوق النجاة لأهلنا

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن نواب البرلمان، وأعضاء مجلس الشيوخ، بالمحافظة شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية من الخدمات لدى الوزارات المعنية والهيئات المركزية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لمحافظ الدقهلية الأربعاء أسبوعيا مع نواب البرلمان والشيوخ بالدقهلية،وقد التقى محافظ الدقهلية اليوم بالنواب، واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددا من مشروعات التطوير بالمحافظة، مؤكدا التطلع الدائم لدعم ومساندة النواب من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب الدقهلية.

وأشار إلى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى مرحلتها الثانية والتى اختارت عدد 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية لتنال التطوير لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بأهلنا فى الريف تعد طوق نجاة لحياة أفضل لمواطنى القرى.

وأوضح أن إجمالى تكلفة المشروعات للمبادرة فى مرحلتها الثانية بلغت 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة فى عام 2019 / 2020 قد اختارت من قبل قرية أولاد صبور بالعصافرة بالمطرية لتنفيذ المبادرة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، مشيرا إلى أن المبادرة فى أولاد صبور بلغ حجم الاستثمارات للمشروعات بها مبلغا قدرة 28 مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع النواب ومع الوزارات والهيئات المركزية للعمل على تلبية كافة المطالب للمواطنين فى قطاعات الخدمات المختلفة، وقد أشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية وما تحقق على يدية فى فترة قصيرة.