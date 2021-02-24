محافظ الإسكندرية: إجمالى ضحايا غرق مركب مريوط 14 وفاة و6 إصابات

ماجد تمراز

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن اليوم خرجت 5 جثامين، وبالتالي بلغ الإجمالي 14 جثمانا، وهناك 6 مصابين متواجدين في المستشفى من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط، مشيرا إلى أن الضحايا من المقيمين بجوار بحيرة مريوط، وهي مساحتها 17 ألف فدان، تبدأ من نصف متر وحتى 2 متر و70 سم، وأهالى المنطقة يعملون بالصيد وفي المزارع السمكية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "أهالي تلك المنطقة اعتادوا أن يترددوا على البحيرة، بعد أن يستقلوا مركب أو فلوكة، والعادة جرت أن يتحركوا كأسرة واحدة، لذلك تكون الرحلات خاصة، والأسرتين الضحايا من قبيلة واحدة، وأخذوا مركب صيد ونقلتهم على مرتين إلى الجزيرة الموجودة في البحيرة".

وقال: "انتهوا من قعدتهم، وأثناء العودة ركبوا جميعهم مع بعضهم على المركب، ولا يمكن أن نفسر ما حدث ولكن الحمل كان كبير للغاية على المركب، وقد يكون المركب اصطدم بشئ ما، وأول يوم بعد وقوع الحادث، تمكنا من إخراج 6 جثامين، واليوم تم استخراج جميع الجثامين من المياه".

وتابع: "بمجرد انتقالي لمكان الحادث، تحدثت مع مدير التضامن، والإجراءات المبدئية هي توفير الأطعمة ووجبات الغذاء والبطاطين، والعرب دائما يفضلون الوقوف بجوار بعضهم ويتعاملون كأسرة واحدة، وسيتم التنسيق مع مديرية التضامن، وسنرى ما يمكن توفيره لهم، وقد يكون هناك إجراءات في الفترة القادمة للوقوف بجوارهم".