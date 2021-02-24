محافظ الأقصر يتفقد رصف الطرق والمشروعات بالقرى ورفع المخلفات بالقرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمركز ومدينة القرنة، حيث استهل جولته بتفقد أعمال الرصف بطريق السيدة زينب المزدوج وتطوير المرسى السياحى بالبر الغربى.

وتفقد "ألهم" قرية القبلى قامولا وبعض المشروعات بالقرية، ومنها أعمال تطويرالوحدة المحلية للقبلى قامولا، واستكمال أعمال الرصف بالطريق الغربى الجديد الذى يربط بين الطريق الزراعى والصحراوى الغربى، وأعمال تركيب مياه الشرب للمناطق المحرومة.

ووجه محافظ الأقصر، بالمتابعة اليومية للطرق، وسرعة رفع المخالفات على جانبى الترع فى القبلى قامولا، كما وجه بسرعة الانتهاء من خط الطرد الخاص بالصرف الصحى بمدينة الطارف الذى بدأ العمل به، على أن يتم الانتهاء منه فى المواعيد المقررة، حيث رافق محافظ الأقصر خلال جولته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق مستشار محافظ الأقصر للمشروعات والعميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة .

كان قد شهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر، والتى تم خلالها تكريم عدداً من الأشخاص من ذوى الإعاقة، وعقد المؤتمر الأول لذوى الهمم وتحدى الإعاقة لدعمهم ودمجهم فى سوق العمل، وتم خلال الاحتفال توزيع 6 مقاعد متحركة منها 2 كرسى كهربائى، وتوزيع ماكينات خياطة لثلاث فتيات لعمل مشغل، وتوزيع قطع غيار سماعات للصم وضعاف السمع، وتكريم فريق نادى الإرادة والتحدى، وتكريم حفظة القرآن الكريم والفنانين والرياضيين.

وأكد نائب محافظ الأقصر، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف ذوى الإعاقة من خلال دعم المبادرات الخاصة بهم، كما أنها خصصت لهم عاماً كاملاً، كما أن المحافظة تدعم كل ما من شأنه يساهم رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم.



جولة المحافظ بمدينة القرنة



جولة فى قرى مدينة القرنة



متابعة المشروعات بقرى البر الغربى