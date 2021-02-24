محافظ أسيوط يناقش مشروعات مركز ساحل سليم ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط - هيثم البدري

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع تدقيق المشروعات التى سيجرى تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وبحث آليات تنفيذ المشروع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة " والتى تستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط، وسيتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عادل أحمد عبداللطيف مدير منطقة أسيوط بجهاز التعمير والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والمهندس أحمد شريف مدير عام رى أسيوط وشريف دياب منسق عام مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير ومسئولى ملف مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – ملامح المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية، على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع مشددًا على سرعة نهو الإجراءات التنسيقية مع كافة الجهات لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالى، مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع مسئولى جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات".

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تضمن مناقشة مشروعات كل قطاع من قطاعات الصحة والأبنية التعليمية والطب البيطرى والرى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى للوصول إلى المشروعات النهائية وفقًا للاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلك القرى وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مؤكدًا على تكرار الزيارات الميدانية لتلك القرى المستهدفة والوقوف على توفير قطع الأراضى اللازمة للمشروعات الخدمية والتنموية بالتنسيق مع كافة جهات الولاية وتذليل كافة العقبات لبدء تنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية للتنفيذ مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولى المشروع القومى بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولى جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

ويذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.