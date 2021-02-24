اليوم السابع
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محافظ أسوان يعلن افتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بالجامعة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:17 م
محافظ أسوان يعلن افتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بالجامعة جانب من اللقاء
أسوان – عبد الله صلاح

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة هبهة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ.

تناول اللقاء مجالات التعاون والإعداد لافتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان، والذى قام على مدار 27 عاماً بتدريب الشباب، وتقديم منح فى مجال تكنولوجيا المعلومات لخلق فرص عمل حر أو العمل عن بعد عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم تقديم المنح فى 30 تخصص فى هذا المجال الحيوى.

طالب المحافظ خلال اللقاء، بضرورة توطيد مجالات التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتوازى مع الجهود المبذولة حالياً فى قطاع التحول الرقمى، والذى تقوده المحافظة، تواكباً مع التوجه الرئاسى لمصر الرقمية، من خلال تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه، بجانب إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للإتصالات داخل 750 موقعا، موجهاً إلى خضوع الكوادر البشرية التى ستعمل فى مجال التحول الرقمى بالمحافظة للتدريب والتقييم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات الرقمية التى ستقدم للمواطنين فى مختلف القطاعات لتخفيف الأعباء المالية، وتسهيل أداء المعاملات فى أقل وقت ممكن .

 

 

 


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