اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:23 م
خالد صلاح
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محافظة البحر الأحمر تكشف عن كسر بخط مياه سفاجا - القصير

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:03 م
محافظة البحر الأحمر تكشف عن كسر بخط مياه سفاجا - القصير كسر خط مياه - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر عن وجود كسر بخط مياه سفاجا - القصير الجديد، وتحديدا بالكيلو 17، وإنه جاري تم الدفع بفرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لصيانة الخط.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه جاري ضخ المياه للمدينة عن طريق الخط القديم لحين إصلاح الكسر بالخط الجديد، وأهابت المحافظة جميع المواطنين توخي الحذر حفاظا علي سلامتهم.

وعلى جانب أخر، رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، استعدادا لتنبؤات حالة الطقس، التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الحوية، وتجهيز سيارات بالتنسيق مع مجالس المدن لشفط المياه حالة سقوط الأمطار.

 


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