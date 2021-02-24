اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الأسكندرية تطرح مزايدة لبيع الزيوت المستعملة بمحطات الديوات العام

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:55 م
محافظة الأسكندرية تطرح مزايدة لبيع الزيوت المستعملة بمحطات الديوات العام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الإسكندرية، المتمثلة فى الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية بيع الزيوت المستعملة بجميع المحطات التابعة لديوان عام محافظة الأسكندرية، وذلك في مزايدة علنية عامة، بجلسة الأحد الموافق 28 / 2 / 2021، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، وقيمة التأمين المؤقت 500 جنيها. 

وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية. 
 
ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد. 
 
تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
 
 

 
 
 

 


الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

الديوان العام للاسكندرية

اخبار الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة