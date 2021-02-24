محافظة الأسكندرية تطرح مزايدة لبيع الزيوت المستعملة بمحطات الديوات العام

الإسكندرية- جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، المتمثلة فى الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية بيع الزيوت المستعملة بجميع المحطات التابعة لديوان عام محافظة الأسكندرية، وذلك في مزايدة علنية عامة، بجلسة الأحد الموافق 28 / 2 / 2021، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، وقيمة التأمين المؤقت 500 جنيها.