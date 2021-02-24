محافظة الأسكندرية تطرح مزايدة لبيع الزيوت المستعملة بمحطات الديوات العام

أعلنت محافظة الإسكندرية، المتمثلة فى الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية بيع الزيوت المستعملة بجميع المحطات التابعة لديوان عام محافظة الأسكندرية، وذلك في مزايدة علنية عامة، بجلسة الأحد الموافق 28 / 2 / 2021، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، وقيمة التأمين المؤقت 500 جنيها.
وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية.
ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد.
تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
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