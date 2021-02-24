مجلس جامعة مطروح يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

مطروح – حسن مشالي

عقد مجلس جامعة مطروح، جلسته الـ 34، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وحضور الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضر عبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمهندس مجدي عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

بدأت الجلسة بترحيب الدكتور مصطفى النجار بالحضور، مثمنًا دور المهندس حمدي عكاشة، في التعاون غير المسبوق، لإنجاز أعمال منشآت الجامعة، بالكيلو 9، مما يدل على انتمائه الشديد للوطن، وحرصه على المصلحة العامة.

وأشار "النجار"، إلى ظهور الجامعة في التصنيف الإسباني «ويبومتركس»، وتقدم مصر في تقرير يناير عام 2021، مؤكدًا وجود اسم الجامعة في هذا التصنيف الدولي، يعكس النشاط العلمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، بأن هناك زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا، لكليات الجامعة، في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدة Web of Sciene، وبقاعدة Scopus، ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس، الذين ساهموا في رفع اسم الجامعة لمصاف الجامعات المتقدمة، انطلاقًا من شعورهم بالمسئولية تجاه جامعتهم ووطنهم.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة، ولا يُسمح بدخول الطالب دون ارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ومتابعة كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأحاط رئيس جامعة مطروح، المجلس علمًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2020.

ووافق المجلس، على توصية مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اللائحة الإدارية والمالية لوحدة اللغات والترجمة بالجامعة "وحدة ذات طابع خاص".

كما وافق المجلس، على منح طالب درجة الماجستير، بكلية التربية للطفولة المبكرة، قسم العلوم النفسية بنظام الساعات المعتمدة.