متظاهرون يحرقون صورة ضخمة لـ خامنئى فى مدينة زاهدان الإيرانية.. فيديو

كتب محمد سعودي

أظهرت لقطات مصورة، إقدام متظاهرون لإشعال النيران في صورة ضخمة للمرشد الإيراني على خامنئي بمدينة زاهدان خلال احتجاجات معارضة للنظام الإيراني.

وبثت فضائية العربية مقطع فيديو يوثق لحظة حرق المحتجين لصورة علي خامنئي خلال احتجاجات في العديد من مدن إيران، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني في مدينة سراوان جنوب شرقي البلاد قتل عددا من المتظاهرين وأصاب آخرين مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات في إيران اعتراضا على مقتل عدد من عمال الوقود برصاص الحرس الثوري، في إطار انتفاضة واسعة شملت 8 مدن أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة من بينها "إيران أنترناشيونال" أن هناك تقارير تشير إلى إضراب وإغلاق المتاجر في عدة مدن في إقليم بلوشستان، احتجاجًا على ممارسة العنف بحق المواطنين.



حرق صورة ضخمة لـ خامنئي



صورة ضخمة لـ خامنئي