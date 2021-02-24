مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تفوق التوقعات فى يناير

رويترز

زادت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة أكثر من المتوقع في يناير، مدعومة بمستويات قياسية منخفضة لأسعار الرهن العقاري ونقص حاد في معروض المنازل القائمة المعروضة للبيع، ويظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء استمرار الدعم المقدم من سوق الإسكان لتعافي الاقتصاد من الركود الذي أفرزه كوفيد-19، لكن الزخم قد ينحسر في المدى القريب بعد الدمار الذى ألحقته العواصف الشتوية هذا الصيف بولاية تكساس وأجزاء كبيرة من مناطق الجنوب.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة 4.3 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 923 ألف وحدة الشهر الماضي. ورفعت الوزارة تقديرها لمعدل مبيعات ديسمبر كانون الأول إلى 885 ألف وحدة من 842 ألفا في التقرير السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 2.1 بالمئة إلى معدل يبلغ 855 ألف وحدة في يناير، وقال هولدن لويس، خبير الرهن العقاري في نِرد واليت، "ثمة طلب على المنازل حاليا، تعجز إعادة بيع المنازل القائمة عن تلبيته، لذا يوقع الناس عقود شراء منازل جديدة."

تسهم مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 12.1 بالمئة من إجمالي مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، وزاد متوسط سعر المنزل الجديد 5.3 بالمئة عنه قبل عام ليصل إلى 346 ألفا و400 دولار في يناير.