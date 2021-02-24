اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:56 م
خالد صلاح
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مبعوث الرئيس الروسى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الوضع فى ليبيا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:06 م
مبعوث الرئيس الروسى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الوضع فى ليبيا ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى
/أ ش أ/

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أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، ناقشا خلاله قضايا هامة تتعلق بالوضع فى ليبيا وما حولها.

ذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن الطرفين أكدا - خلال الاتصال الهاتفى - أهمية تكثيف وتنسيق الجهود الدولية بمساعدة الدور المحورى للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

 


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