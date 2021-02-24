اليوم السابع
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مبادرة الإحلال.. حوافز حكومية لاستبدال السيارات تصل لـ 65 ألف جنيه.. إنفوجراف

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:02 م
مبادرة الإحلال.. حوافز حكومية لاستبدال السيارات تصل لـ 65 ألف جنيه.. إنفوجراف سيارات ضمن مباردة الإحلال

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مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، مبادرة تحمل العديد من المميزات سواء للمواطن العادى أو للشركات، حيث إنها تشجع الصناعة المحلية، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعى يحد من التلوث البيئى.

وتهدف مبادرة الإحلال للتيسير على المواطنين، حيث يسلم المواطن سيارته التى مر عليها 20 عاما فأكثر، ليأخذ مكانها سيارة جديدة، بشرط أن تكون رخص العربية سليمة.

 
مبادرة الإحلال
 
مبادرة الإحلال.. حوافز حكومية لاستبدال السيارات تصل لـ 65 ألف جنيه

وتتضمن مبادرة الإحلال حوافز حكومية لاستبدال السيارات تصل لـ 65 ألف جنيه، فتمشل:

رفع نسبة الحوافز الملاكى لـ10% من سعر السيارة الجديدة.

رفع الحد الأقصى لحافز الملاكى من 12-22 ألف جنيه.

تحديد الحافز للتاكسى بـ20% بحد أقصى 45 ألف جنيه.

نسبة الحافر للميكروباص تبلغ 25%  بحد أقصى 65 ألف جنيه.

المبادرة تستهدف سيارات مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة.

دعم لشراء السيارة الجديدة بالمبادرة بفائدة 3%.

سداد أقساط السيارة الجديدة بالمبادرة على 7-10 سنوات.

 


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اليوم السابع بلس

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