لقطات جديدة لمعاينة الشرطة حادث سيارة أسطورة الجولف تايجر وودز.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات جديدة لحادثة انقلاب سيارة أسطورة الجولف الأمريكي، تايجر وودز، وجود الشرطة في مكان الحادث لمعاينة تفاصيل الواقعة، والخسائر التي حدثت أثر الحادث، حيث أفادت تحقيقات الشرطة بأن وودز كان يقود سيارته بسرعة كبيرة قبل أن يصطدم بشجرة بمدينة لوس أنجلوس.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات جوية لانقلاب السيارة ومعاينة الشرطة لمكان تحطم أجزاء من جوانب إحدى الطرق بمدينة لوس أنجلوس الناتجة عن الحادث، والاستمرار فى استكشاف الأسباب الرئيسية في وقوع حادث سيارة أسطورة الجولف الأمريكي، تايجر وودز.



الشرطة فى مكان الحادث



انقلاب سيارة اسطورة الجولف

وأصيب أسطورة الجولف الأمريكي، تايجر وودز، بجروح بالغة فى حادث انقلاب سيارة خطير ونقل إلى مستشفى محلي، أمس الثلاثاء، وقال عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس فى بيان: "فى 23 فبراير 2021، فى حوالى الساعة 7:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، استجابت الشرطة لتصادم مرورى لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الجولف إلدريك تايجر وودز".



حطام الحادث



معاينة مكان الحادث

وذكر البيان أن مركبة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وأنه كان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ "فكوك الحياة" التى تستخدم فى حوادث خطيرة للغاية، ​وأشار البيان إلى أن وودز نقل إلى مستشفى محلى لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته، لكن وكيله، مارك شتاينبرغ، قال إنه تعرض لإصابات متعددة فى الساق وهو يخضع حاليا لعملية جراحية.

وبرز اسم النجم العالمي تايجر وودز، كأحد أنجح اللاعبين على مستوى العالم في الجولف بين أغنى 20 شخصية مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدر ثروته الآن بحوالي 740 مليون دولار.