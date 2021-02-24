لحظة حصول رئيس وزراء ماليزيا على أول جرعة من لقاح كورونا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

حصل رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، على لقاح "فايزر" خلال تدشين ماليزيا اليوم الأربعاء، حملة تطعيم للوقاية من كورونا، ويعد رئيس الوزراء الماليزى محى الدين ياسين، بعد حصول على جرعة لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا؛ أول مواطن يتلقى اللقاح في ماليزيا ضمن برنامج التحصين الوطنى ضد الفيروس الذى بدأ اليوم.

ونشرت شبكة روسيا اليوم، فيديو لرئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، وهو يتوجه إلى مركز الحصول على اللقاحات لمتابعة جهود الحكومة الماليزية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاح، وقال محيي الدين: "أنا واثق من أن هذا اللقاح آمن وفعال، وأنه على المواطنين الثقة في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الفيروس".



رئيس الوزراء يتهيأ للجرعة



رئيس وزراء ماليزيا يحصل على لقاح كورونا

وذكرت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تلقى جرعته الأولى من اللقاح في أحد مكاتب منطقة بوتراجايا والذي تم تخصيصه أيضًا كأحد مراكز التطعيم البالغ عددها 532 مركزًا في أنحاء ماليزيا.



تطعيم رئيس وزراء ماليزيا



قبل الحصول على الجرعة

وأوضحت: "أنه قبل الحصول على جرعة اللقاح، استلم رئيس الوزراء معلومات موجزة عن اللقاح ووقع على صيغة موافقة قبل التوجه إلى المكان الذي سيتلقى فيه اللقاح"، مشيرة إلى أن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، كان بين أوائل الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح اليوم.



يطلع على البيانات

وسيتم توزيع اللقاح على ثلاث مراحل، حيث تخطط الحكومة لتخصيص الدفعة الأولى التي تضم 500 ألف لقاح لصالح الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية خاصة في قطاع الرعاية الصحية والشرطة ومنظمات الدفاع المدني، على أن تستمر هذه المرحلة حتى أبريل المقبل، وتستهدف ماليزيا تطعيم 80 بالمئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة، بحلول فبراير من العام المقبل.