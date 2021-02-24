لجنة البت توافق علي تقنين عدد من الملفات للأراضى الزراعية والأميرية بالسويس

السويس- سيد نون

عقدت لجنة البت بمحافظة السويس اجتماعها اليوم برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاعهم طبقا لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي واسترداد حق الشعب، بحضور خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والمستشار مفوض الدولة ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين، وذلك للبت فى تقنين أوضاع عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والاميرية.

وأكد محافظ السويس، على أنه حريص على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي، مناشدا المواطنين سرعة استكمال ملفات التقنين ومشددا علي المسئولين عن لجان التقنين والاحياء بالتواصل مع المواطنين لإنهاء ملفاتهم لمن تمت الموافقة عليهم في اللجنة وابرام عقود التمليك لتصحيح اوضاعهم القانونية.

قدمت رئيس لجنة التظلمات تقرير عن عدد من التظلمات على سعر المتر لعدد من الملفات وتم استعراض عدد آخر من الملفات تمت إعادة المعاينة لأخذ رأى اللجنة بشأنها.

وفي الاجتماع اكد المحافظ انه لا تهاون في أراضي الدولة، مؤكدا علي أن الدولة تبذل كل الجهود لتقنين الاوضاع لراحة المواطنين واستقرارهم مراعاة للبعد الاجتماعي، وتقوم بتوصيل المرافق والخدمات العامة من اجل حياة كريمة للمناطق التي يتم فيها تقنين الاوضاع والتي تتكلف مبالغ كبيرة من الدولة.

وأكد المحافظ على رؤساء اللجان بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين للملفات المتقدمة مع مراعاة أخذ موافقة المتغيرات المكانية فى الحالات التى تم معاينتها.