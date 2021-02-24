وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز ـ إن "اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا أصدرت قرارات بهدف الحفاظ على الأمن الصحي في إقليم كردستان"، مؤكدة أن دوام المدارس والجامعات والمعاهد سيستمر مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتوجيهات الصحية.



وأشارت إلى أنه سيتم إحياء المناسبات القومية دون إقامة أي تجمعات"، داعية "الأطراف السياسية والمنظمات إلى التعاون في هذا المجال".مشددة على "منع إقامة حفلات الأعراس وزيارة القبور وإقامة مراسم التعزية، محملة مسؤولية متابعة ذلك مراكز الشرطة.