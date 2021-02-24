اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:57 م
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قطار يدهس 3 شباب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد فى الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:44 م
قطار يدهس 3 شباب أثناء عبورهم شريط السكة الحديد فى الإسماعيلية.. صور جرار قطار يدهس 3 شباب بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

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لقى 3 أسخاص مصرعهم، تحت عجلات قطار، وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز وميدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وقام الأهالى بتغطية جثامين المتوفين الذين تحولوا إلى إشلاء، دون معرفة هوية الضحايا، وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ثلاثة أشخاص تحت عجلات قطار وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز وميدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الواقعة من أجل نقل الجثامين لمشرحة مستشفى القصاصين المركزى، بعد معاينة الشرطة.

وقال شاهد عيان، إن جثث المتوفين تحولت إلى إشلاء، ويبلغ عمرهم قرابة الـ 20 عامًا.

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